Nelly Rossinelli estrena su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?” este lunes 25 de agosto a las 6:45 p.m. por Latina Televisión. Antes del gran lanzamiento, la “mamá de los pericotitos” estuvo en exclusiva con “Ponte en la cola”.

Ante las cámaras del programa, confesó: “Estoy muy emocionada de presentarles a mi nuevo hijito. Es mi cocina, es la cocina de una mamá con cocina casera, platos deliciosos. Platos que papá y mamá pueden hacer en casa, pero lo vamos a cocinar de la mano de dos famosos”. “Vamos a tener dinámicas, retos, juegos, bailes. Va a haber mucho entretenimiento y diversión sana”, agregó.

Nelly Rossinelli llegó al set para retar a Micheille Soifer y Ricardo Rondón a hacer un pastel de celebración. ¿Qué tal les fue a los conductores de “Ponte en la cola”? ¡Descúbrelo en el video ubicado en la parte superior de esta nota!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

