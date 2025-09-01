En Ponte en la cola se habló de cómo el Mundial de Desayunos desató una feroz competencia entre Ecuador y Perú. En este evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, el Pan con Chicharrón de Perú sorprendió a todos, incluyendo al propio Ibai.

La reacción de Ecuador no tardó en llegar, y tanto el presidente del país como diversas figuras públicas pidieron apoyo en redes sociales para llevar el Hornado ecuatoriano a la victoria.

La batalla fue mucho más allá de un simple desayuno, convirtiéndose en una cuestión de orgullo histórico. “Esta pelea va más allá de un desayuno, es historia”, expresó un usuario en redes, mientras que otro añadió con tono desafiante: “No nos vamos a dejar por estos, un pan todo flojo y un tamal navideño no puede ganar”.

La competencia incluso rescató recuerdos de conflictos territoriales, con mensajes por parte de usuarios de TikTok en Ecuador: “Vamos a recuperar el honor y el orgullo, ya que esta gente se quedó con nuestro territorio”.

¿Qué opinas de esta disputa gastronómica? No te pierdas el programa de Ibai Llanos para ver cómo se resuelve esta épica pelea de sabores.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR