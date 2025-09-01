En Ponte en la cola se habló de cómo el Pan con Chicharrón ha desatado una ola de apoyo por parte de diversas figuras peruanas en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, no paró de pronunciarse a favor del desayuno bandera del Perú: “El chicharrón y el tamal es la dupla ganadora, votemos en todas las redes sociales por este manjar peruano”, exclamó en sus redes, incentivando a sus seguidores a unirse a la causa.

El propio Ibai Llanos se sorprendió del gran entusiasmo que generó el Pan con Chicharrón en Perú, y no dudó en crear un video en el que se mostró diciendo “Ponte en la Cola”, refiriéndose al popular programa de Latina, donde las competencias y el entusiasmo se viven al máximo.

El fervor no solo se sintió en Perú. En España, algunos peruanos llevaron el sabor de este icónico desayuno a las calles, permitiendo que los españoles pudieran degustar esta receta tradicional. Incluso Christian Cueva, futbolista peruano que juega en Ecuador, también mostró su apoyo al Pan con Chicharrón: “Es algo que se come en todo mi país”, comentó, sumándose al respaldo popular que ya se vive en las redes.

Para darle aún más sabor a la pelea, el músico Tito Silva compuso una canción dedicada exclusivamente al pan con chicharrón, celebrando su sabor y la importancia cultural del plato en el Perú.

Con todo este respaldo, la competencia por el primer lugar del Mundial de Desayunos promete intensificarse. ¿Crees que el Pan con Chicharrón tiene lo necesario para ganar? ¡No te pierdas la última edición del programa de Ibai Llanos!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR