En Ponte En La Cola, Mónica Sánchez compartió la emoción que siente por esta nueva etapa en su carrera. “Es una noche especial, son muchas cosas juntas: cambiar de casa, cambiar de equipo, una nueva ecuación de actores, una nueva historia, entra a un nuevo horario, son unas cosas lindas y llenas de magia”, señaló.

Su personaje, Valeria Vargas, lleva una vida tranquila junto a sus hijos, hasta que dos hombres se cruzan en su camino y todo cambia. Sin embargo, Sánchez aclaró que su personaje es una mujer fuerte e independiente: “Valeria no está entre dos mundos, Valeria tiene su mundo propio”, dijo, destacando además que es valiente, un alma libre y que tiene su propio negocio junto a sus amigas.

En la historia, Valeria celebra su cumpleaños número 50 rodeada de sus seres queridos y amigos del barrio, cuando de pronto, aparece Mauricio (interpretado por David Villanueva), el mejor amigo de Foncho (personaje de César Ritter). Este encuentro marcará un giro inesperado en su vida.

La actriz también expresó su satisfacción por compartir escenas con grandes colegas como Paul Martin y David Villanueva, resaltando el compañerismo y el talento que enriquecen la novela.

¿Podrá Valeria mantener la calma en medio de tantos cambios? ¿Será este el inicio de un nuevo amor? No te pierdas todas las respuestas en Ponte En La Cola, solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

