Durante la última edición de “Ponte En La Cola”, se analizó el revuelo que causó la supuesta ruptura entre Milett y Marcelo Tinelli, la cual finalmente se aclaró como un desacuerdo laboral y no como una separación sentimental. El presentador argentino, que llegó a estar en medio de especulaciones sobre un supuesto interés en Sabrina Rojas, dejó en claro que actualmente no está en ninguna relación.

Mientras tanto, Milett se concentra en su propio camino profesional. Con ahorros propios, lanzará el próximo 9 de mes su nueva línea de belleza, un proyecto en el que ella misma participó activamente en el desarrollo y que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera. Para muchos, la modelo es reconocida más por su trabajo y carisma que por su vínculo con Tinelli, algo que se hizo evidente en la atención mediática que recibió durante los premios Martín Fierro, incluso más allá de los ganadores de la noche.

Las redes sociales y la prensa han alimentado constantemente rumores y controversias alrededor de ambos, lo que ha llevado a especular si parte de esta exposición mediática podría estar vinculada a estrategias publicitarias o campañas de expectativa.

¿Fue todo este revuelo parte de una estrategia? ¿Qué impacto tendrá el lanzamiento de Milett en su carrera internacional? No te pierdas el análisis completo en “Ponte En La Cola”.

