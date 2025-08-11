En Ponte En La Cola, Milett Figueroa se animó a compartir aspectos muy personales de su romance con Marcelo Tinelli en el lado íntimo de la relación.

Con una gran sonrisa, la modelo reveló: “Yo en todo momento soy pegote, me encanta ser mimosa”, respuesta que provocó risas y complicidad con la entrevistadora. Cuando le preguntaron qué era lo que la volvía loca de su pareja, Milett no dudó en responder tiernamente que “todo de él” le encantaba.

Además, se permitió entrar en detalles y enumeró algunas de sus características favoritas: “Me encantan las manos de Marce” y “me encanta su porte, además es grande también, mide metro noventa”, dejando claro que su atracción hacia el conductor va más allá de lo físico, pero que esos detalles, sin duda, la enamoran cada día más.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR