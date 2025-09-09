En Ponte en la Cola, Milena Zárate no pudo contener su molestia y enfrentó en vivo a su hermana Greissy Ortega durante un tenso momento en el programa. La discusión gira en torno a un documento médico que Milena mostró en respaldo de sus fuertes acusaciones contra Ortega.

Milena reveló que el documento proviene de una clínica de Manhattan y detalla un procedimiento médico realizado en noviembre de 2023, en el que se constata una interrupción del embarazo de Greissy Ortega. “Ese documento fue sacado de la clínica e Ítalo Villaseca tiene acceso a su historial clínico”, afirmó Milena.

La polémica se intensificó cuando Milena explicó que Ítalo Villaseca, su cuñado, había sido quien le envió el mensaje para corroborar lo que había leído, dejando claro que los detalles del procedimiento son reales y documentados. “Ella tuvo dos procedimientos, el día de la preparación y al siguiente le quitan los restos y todo está documentado”, agregó, afirmando que la situación fue completamente voluntaria y electiva.

En un giro más, Milena también habló sobre la relación de su hermana con su nueva pareja, calificándola como una forma de “victimización”. “Ella busca siempre la aceptación de los demás y siempre se victimiza, todos la atacan y ella no”, dijo Milena en su intervención. Además, en cuanto a la nueva pareja de Greissy, expresó: “Está ahí como si nada y es un títere más”.

Este enfrentamiento entre las hermanas vuelve a poner en el centro de la polémica a Ítalo Villaseca y su relación con Greissy Ortega, dejando a todos los seguidores de la farándula expectantes por lo que podría suceder a continuación.

¿Qué más revelarán en este enfrentamiento familiar? ¿Qué consecuencias tendrá esta controversia? No te pierdas todos los detalles en Ponte en la Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

