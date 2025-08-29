En el programa Ponte En La Cola, Karla Gálvez sorprendió al revelar que, tras varias disputas públicas con Miguel Trauco, finalmente lograron una conciliación.

“Vengo en son de paz, incluso vestida de blanco”, aseguró, mostrando alivio tras cerrar un proceso que en el pasado estuvo marcado por acusaciones de infidelidad y maltrato psicológico.

La ex pareja sostuvo una reunión de tres horas en la que, según Karla, al inicio todo se desarrolló de manera tranquila, aunque reconoció que hubo algunos roces durante la conversación. Sin embargo, destacó que ambos terminaron bastante contentos con los acuerdos alcanzados. Además, agradeció públicamente a su abogado por el trabajo realizado durante la conciliación.

Recordamos que en su momento, Karla Gálvez acusó a Trauco de ser un padre ausente, señalando que solo cumplía con sus obligaciones por orden de la justicia.

Sin dar detalles específicos sobre lo pactado por motivos de confidencialidad, aclaró que el régimen de visitas siempre ha sido abierto, aunque ahora se establecieron horarios que el futbolista deberá respetar, además de aclarar que todo fue por los hijos de ambos.

¿Será este un verdadero punto de paz para Miguel Trauco y Karla Gálvez? ¿Cumplirá el futbolista con lo acordado? No te pierdas lo que ocurrió y sigue cada detalle en Ponte En La Cola.

