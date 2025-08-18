En Ponte En La Cola se vivió un momento especial cuando, durante la celebración del aniversario de Tarapoto, los Hermanos Yaipén sorprendieron no solo con su talento, sino también con la inesperada participación de Micheille Soifer, quien compartió escenario con ellos.

El Chino viajó hasta la ciudad para documentar el evento y mostró la euforia de los asistentes, entre ellos un club de fans de Ricardo Rondón, que no dejó de pedir por la presencia del conductor y de Micheille.

Finalmente, la artista se hizo presente y terminó encendiendo la fiesta junto a los Hermanos Yaipén.

¿Qué significó esta aparición de Micheille Soifer en Tarapoto? ¿Será el inicio de nuevas colaboraciones musicales con la agrupación? Descúbrelo en Ponte En La Cola y no te pierdas los momentos más comentados de la farándula solo por Latina.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

