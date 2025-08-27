Micheille Soifer no dudó en dar su opinión sobre la tensa pelea entre Greissy Ortega y Milena Zárate. En una reciente entrevista con Ponte en la Cola, la cantante se mostró sorprendida por la duración del conflicto y dejó claro que, aunque no sabe quién tiene la razón, la situación parece estar lejos de solucionarse. “Esta pelea tiene más temporadas de los Simpsons,” dijo Soifer con una sonrisa irónica, mostrando su desconcierto ante los giros que ha tomado este enfrentamiento.

Por su parte, el actual novio de Greissy, Randol Pastor, también se expresó en el programa, defendiendo a la madre de su hija y criticando fuertemente a Ítalo Villaseca, el expareja de Ortega. Pastor aseguró que Ítalo Villaseca está simplemente buscando llamar la atención desde Estados Unidos. “Él está dando pena en las cámaras, mientras Greissy ya tomó la decisión de separarse de él,” afirmó Pastor.

Greissy Ortega, en otro momento, relató que Ítalo Villaseca la golpeó durante un altercado, lo que habría provocado la pérdida de su bebé. Ítalo, en exclusiva para Ponte en la Cola, negó rotundamente estas acusaciones. “Eso es totalmente falso,” expresó, asegurando que su expareja solo está buscando llamar la atención con versiones contradictorias sobre los hechos.

Micheille opinó al respecto: “No sabemos quién está mintiendo y quién dice la verdad”. Además, comentó que Milena Zárate ha optado por guardar silencio y solo se ha pronunciado a través de redes sociales.

La tensión sigue alta entre las involucradas, pero ¿quién tiene la razón en este conflicto? No te pierdas más detalles y análisis en Ponte en la Cola.

