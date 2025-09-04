Micheille Soifer inició un nuevo programa de “Ponte en la cola” respondiendo a Magaly Medina, quien se refirió sobre ella el último miércoles en su programa. “No puedo ser ajena a estos comentarios tan bajos hacia mi persona sin hacer nada”, aseveró la conductora.

Asimismo, dijo que Medina “debe chocarle cómo ella se debe ver afectada por su rating porque Latina viene haciendo un trabajo muy bueno sin molestar a nadie”. También agregó: “ Lo que hacemos es divertir a la gente, sin difamar, ni mucho menos inventando ampays o perjudicando la moral de otras personas”.

La declaración no quedó ahí. La popular ‘Michi’ agregó: “Sí, en algún momento he cometido errores, no soy experta. Me atreví, después de 15 años, a salir de mi zona de confort. La señora se refiere a mí con comentarios muy fuertes que a mí siempre me han resbalado, pero hay que ponerle un límite y un alto”.

