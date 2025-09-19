En Ponte En La Cola, Micheille Soifer tuvo un encuentro especial con los integrantes de “Il Divo”, quienes no dudaron en agradecer a sus fans por el cariño constante a lo largo de los años.

Durante la conversación, los artistas compartieron que uno de los momentos más memorables de su trayectoria fue su colaboración con Isabel Pantoja, grabada este último verano.

“Pasamos un día maravilloso porque es tan divertida, pero también, obviamente, tiene su reputación y su carácter”, contaron los integrantes en exclusiva para el programa. Además, adelantaron que su próximo concierto tendrá un formato romántico e íntimo, pensado para conectar de manera cercana con el público.

¿Qué más secretos revelaron los integrantes de “Il Divo”? ¿Cómo sorprenderán en su show? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

