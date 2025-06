La espera para el estreno de Ponte en la Cola está a punto de terminar, y Micheille Soifer ya cuenta las horas para arrancar con su nuevo proyecto en Latina. En una entrevista exclusiva para el segmento Hola Latina, la futura conductora no solo compartió detalles sobre el programa que se estrena este LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m., sino también aspectos personales que sorprendieron a sus seguidores.

Una de las confesiones más curiosas fue sobre su primer trabajo: “Mi primer trabajo fue de niñera”, contó entre risas. A los 12 años, Micheille ya estaba a cargo de pequeños: “Pobres niños”, dijo divertida, recordando cómo los cuidaba: “Los hacía dormir para poder dormir yo también, me levantaba para hacerles su papilla y cambiarles su pañal. Yo era espectacular”.



Además, reveló qué lugar ocupa la Zumba en su vida, y no dejó pasar la oportunidad de mencionar si está o no en alguna app de citas, manteniendo el misterio sobre su vida amorosa.

No te pierdas esta entrevista completa donde Micheille habla sobre sus planes y todo lo que está por venir en Ponte en la Cola. ¡Un estreno imperdible!

NUEVA fecha y hora CONFIRMADA para el estreno de “Ponte en la cola”

El Gerente General y Director de Contenido y Programación de Latina Televisión, Eric Jurgensen, anunció que la NUEVA fecha de estreno para el nuevo programa de espectáculos “Ponte en la cola“, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, será el próximo LUNES 30 DE JUNIO a las 2 p.m.

