Micheille Soifer se pronunció en vivo sobre la situación que afronta Gisela Valcárcel. La popular “señito” fue impedida de ingresar a las instalaciones de América TV esta mañana, y la conductora de “Ponte en la cola” hizo una comparación con otra personalidad del canal.

“Lo que a mí me hace ruido es que ayer vimos a Nicola Porcella junto a Rafael y otra persona más ingresar a las oficinas de América. No quisieron declarar”, aseveró Michi.

Asimismo, agregó: “No tengo nada en contra de Nicola, ha sido mi compañero, pero todos sabemos lo que ha pasado entre Nicola y América, que no terminó bien. Pero a Gisela no la dejan entrar, habiendo aportado con tantos programas, y ¿a Nicola sí? Me parece que no tiene sentido nada”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

