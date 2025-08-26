Micheille Soifer compara trato hacia Gisela Valcárcel: “A ella NO la dejan entrar a América TV, ¿y a Nicola Porcella sí?”
La conductora de “Ponte en la cola” dio su punto de vista sobre este escándalo.
Micheille Soifer se pronunció en vivo sobre la situación que afronta Gisela Valcárcel. La popular “señito” fue impedida de ingresar a las instalaciones de América TV esta mañana, y la conductora de “Ponte en la cola” hizo una comparación con otra personalidad del canal.
“Lo que a mí me hace ruido es que ayer vimos a Nicola Porcella junto a Rafael y otra persona más ingresar a las oficinas de América. No quisieron declarar”, aseveró Michi.
Asimismo, agregó: “No tengo nada en contra de Nicola, ha sido mi compañero, pero todos sabemos lo que ha pasado entre Nicola y América, que no terminó bien. Pero a Gisela no la dejan entrar, habiendo aportado con tantos programas, y ¿a Nicola sí? Me parece que no tiene sentido nada”.
