En el reciente episodio de Ponte En La Cola, se reveló que Jefferson Farfán ignoró los reiterados llamados de conciliación solicitados por Melissa Klug.

Ante su ausencia, la empresaria y su abogado decidieron llevar el caso a juicio. Previamente, Klug había publicado en redes sociales una foto junto a su representante legal, señalando que “la otra parte” no se presentó a la primera citación, mientras que ellos sí acudieron.

Posteriormente, se envió un aviso para una segunda fecha de audiencia, programada para el 26 de agosto, con la esperanza de que el exfutbolista asistiera.

El abogado que asesora a Melissa Klug es el único que, hasta la fecha, le ha ganado un juicio a Farfán. Finalmente, la justicia falló a favor de la empresaria y se ordenó que el exseleccionado nacional le pague 47,750 dólares en un plazo de diez días.

¿Qué motivó a Jefferson Farfán a no acudir a las conciliaciones? ¿Cumplirá con el pago en el tiempo establecido? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

