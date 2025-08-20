En Ponte En La Cola, Natalia Salas sorprendió al aparecer en escena acompañada de Meche, personaje que casi ataca a Micheille Soifer al verla acercarse a su esposo Emerson (interpretado por Claudio Calmet).

La actriz explicó que para dar vida a Meche se inspiró en un rol que interpretó por más de diez años en el teatro, además de sumar actitudes de personas cercanas que le sirvieron de referencia para construir a esta divertida mujer.

Asimismo, destacó la buena química que ha logrado junto a Diego y Leandro, quienes interpretan a sus hijos. Según contó, todos se divierten mucho inventando escenas, conectando entre sí y aportando detalles que permiten “pintar” a los personajes con mayor riqueza y naturalidad.

¿Qué más sorpresas traerá Meche en esta historia? ¿Cómo evolucionará la relación con Emerson y los demás personajes? No te pierdas lo próximo de Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

