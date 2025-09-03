Mayra Goñi sorprendió al engreír al streamer Neutro con un par de zapatillas Amiri por su cumpleaños. El lujoso regalo de diseñador costaría alrededor de 1.500 dólares.

Además, ambos se mostraron bastante cariñosos e, incluso, fueron captados dándose un beso.

¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

