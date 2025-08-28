El drama no se hizo esperar. En el reciente estreno del tema “Mala Amiga” interpretado por Marisol y Yahaira Plasencia, miles de fans empezaron a lanzar teorías sobre una supuesta indirecta dirigida a Leslie Shaw. El tema fue comentado en Ponte en la Cola, donde se revivieron momentos tensos del pasado entre estas artistas.

Parte de la letra dice: “Con todas pudiste, conmigo chocaste y todos ya saben que te equivocaste”, lo que generó aún más suspicacias si se considera que Marisol y Leslie Shaw llegaron a cantar juntas y que la misma Faraona de la Cumbia declaró en un podcast que “fui yo quien le dio la mano y la ayudó para hacerse conocida”.

Otra línea que encendió las alertas fue: “Y pensar que nadie te conocía, fui yo quien te dio la mano”. ¿Casualidad? Las opiniones están divididas.

En el set de Ponte en la Cola, los comentarios no faltaron. Ricardo Rondón soltó: “Aquí no hay Barbies, aquí hay trayectoria”, mientras que Micheille Soifer intentó poner paños fríos: “No sé por qué se pelean tanto, ninguna es la reina, igual yo creo que Yahaira no se está peleando con nadie”. Eso sí, Rondón remató con humor: “Yo soy el único que quiere a Leslie Shaw”.

¿Será “Mala Amiga” una simple canción o un mensaje con destinataria? Descúbrelo en el próximo episodio de Ponte en la Cola.

