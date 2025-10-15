Durante el último programa de Ponte En La Cola, comentaron entre risas el curioso “desliz digital” de Marcelo Tinelli, quien compartió una declaración de amor a Milett Figueroa… ¡que habría sido escrita por el asistente de Google!

Entre bromas, Ricardo no dudó en comparar los tiempos: “¿Tú crees que en mi época había Internet? Uno escribía lo que el corazón te decía”. El estudio estalló cuando mostraron el post original del conductor argentino: “Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos…”, y luego la prueba de que se trataba de un texto encontrado en Google. “¡Marcelo hizo copy-paste! ¡No lo puedo creer!”, exclamó Micheille, dejando a todos en shock.

Mientras tanto, los medios argentinos no tardaron en reaccionar. En el programa de Ángel de Brito, los panelistas calificaron a Tinelli de “plagiador” y sugirieron que su romance con Milett sería más parte del reality que de la vida real. “Ellos están separados. Todo lo hacen por el programa”, mientras que desde el set de Ponte En La Cola, Ricardo defendió con humor: “Si eso es actuación, yo quiero chapar así también”.

El conductor argentino, sin embargo, respondió cambiando rápidamente su publicación por otra, más breve y personal: “Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito Milett. Te amo siempre.” Pero la polémica ya estaba servida.

¿Será cierto que Tinelli solo lo hizo “por show”? ¿O este “copy-paste del corazón” fue un simple error romántico? 💌

