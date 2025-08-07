En Ponte en la Cola se habló del impactante caso de Melissa Márquez, quien denunció la desaparición de su hijo de 14 años, temiendo que hubiera sido secuestrado. Sin embargo, la verdad fue mucho más compleja: el joven había dejado una carta explicando que salió de su casa por voluntad propia para cubrir una deuda con una empresa de préstamos online.

La madre explicó que fue extorsionada, pues los criminales le amenazaron con matar a su hijo si viajaba a Ecuador. Rondón comentó sobre el caso: “Ella está llegando a Tumbes para reunirse con su hijo”, mientras que Micheille Soifer añadió: “Las autoridades deben hacerse cargo de las amenazas extorsivas hacia la madre”.

El adolescente, quien había cruzado la frontera con su padre biológico, fue encontrado en el Hospital Básico Publio Escobar, en Chimborazo, Ecuador, donde recibía atención médica y psicológica. Afortunadamente, el joven está en perfecto estado de salud y pronto regresará junto a su madre a Lima.

Aunque al principio se pensó que el caso era de secuestro, la verdad reveló un conflicto legal entre los padres del menor, quienes están en una disputa por la custodia del adolescente. ¿Qué sucederá ahora con la custodia del menor? No te pierdas más detalles en nuestro programa.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR