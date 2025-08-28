Durante una reciente edición de Ponte en la Cola, Macarena Gastaldo fue clara y directa al hablar sobre su viejo amigo Nicola Porcella. En compañía de Jean Paul Santamaría y otros invitados, se animó a opinar sobre la actitud actual del exchico reality tras su éxito en México.

“Nosotros conocemos a Nicola de hace tiempo y siempre fue así, pero más ahora”, comentó Macarena, dejando entrever que el cambio en la actitud del actor sería evidente. “Me dijeron que estaba en otra onda”, añadió entre risas, tras mencionar que ganó un reality en tierras aztecas.

Jean Paul Santamaría, por su parte, ofreció una visión distinta: “Yo creo que no, él está ensayando un personaje que se viene a futuro”, dijo mientras conversaba con Rondón.

Ricardo Rondón también se sumó al debate, defendiendo al excombatiente: “No se le han subido los humos”, aseguró, cerrando con una sonrisa.

¿Tú qué crees? ¿Nicola cambió o solo se está preparando para algo más grande? No te pierdas este y más momentos en Ponte en la Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

