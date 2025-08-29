En Ponte En La Cola, Macarena Gastaldo no se guardó nada y apuntó directamente contra Pamela López por negar inicialmente el beso con Piero Arenas. “Se las da de digna o se hacen las dignas diciendo que no hicieron nada”, expresó con sarcasmo, para luego remarcar que Pamela se contradijo al aceptar posteriormente que el beso sí ocurrió.

La tensión creció cuando Pamela respondió: “Yo sí soy digna, no me hago la digna porque lo soy”. Frente a esto, Macarena la calificó de “conchuna”, dejando en claro su molestia. Además, recordó que desde el año pasado soporta comentarios de López, especialmente tras la lista de mujeres vinculadas con Christian Cueva, en la que también figuraba su nombre.

Gastaldo reveló que tras la confesión, habló con Piero Arenas y lo llamó “mentiroso” y “pinocho”, asegurando que él solo se rió porque le tenía miedo a Cueva. También sugirió que Pamela aceptó el beso por temor a que se filtren videos comprometedores que, según ella, una amiga de Arenas tendría guardados.

La modelo comparó a Pamela López con Pamela Franco, destacando que esta última “es auténtica y se muestra tal cual es”, llegando incluso a decir que le gustaría ser su amiga.

¿Exageró Macarena Gastaldo al llamar “conchuna” a Pamela López? ¿Qué más se revelará sobre esta polémica historia? Descúbrelo en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

