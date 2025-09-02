Luana Barrón festejó su cumpleaños rodeada de varios amigos influencers en un lujoso hotel en el Centro de Lima y con una torta de nueve pisos llena de plumas, lentejuelas y brillos, rodeada de otras pequeñas decoradas de igual manera.

Este evento reunió a varios integrantes de la farándula, quienes siguieron un ‘dress code’ para agasajar a la cumpleañera: Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Mario Irivarren, Onelia Molina, Flavia Laos, Austin Palao y Patricio Parodi estuvieron presentes. En definitiva, una celebración llena de lujos.

¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR