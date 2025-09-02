Luana Barrón festeja su cumpleaños al estilo Gatsby con la presencia de Flavia Laos y Austin Palao
La influencer estuvo rodeada de la farándula en el festejo.
Luana Barrón festejó su cumpleaños rodeada de varios amigos influencers en un lujoso hotel en el Centro de Lima y con una torta de nueve pisos llena de plumas, lentejuelas y brillos, rodeada de otras pequeñas decoradas de igual manera.
Este evento reunió a varios integrantes de la farándula, quienes siguieron un ‘dress code’ para agasajar a la cumpleañera: Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Mario Irivarren, Onelia Molina, Flavia Laos, Austin Palao y Patricio Parodi estuvieron presentes. En definitiva, una celebración llena de lujos.
¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!
¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?
“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.
¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?
El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.