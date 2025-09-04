Nelly Rossinelli y el “Chino” debutaron en el capítulo 13 de la novela “Eres mi bien” de Latina Televisión. Y el reportero de “Ponte en la cola” grabó todo el detrás de cámaras para Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

Al verlo entrar al set, Nelly lo cuestionó: “Chino, ¿qué haces acá? Hasta acá me persigues, Dios mío. Te veo en todos los programas, ahora acá en la novela. Chino, no descansas”. “No sé si te han avisado, pero vamos a compartir roles”, amenazó el reportero.

En tanto, Natalia Salas también aprovechó en meterle terror al reportero de Michi y Rondón. “¿Estás listo para tus textos? No la puedes fregar. Es un plano secuencia donde tenemos muchos textos, tiene tres páginas. Tienes que saberlo bien. ¿Te imaginas el roche que la frigues con Mónica Sánchez y Nelly Rossinelli?”.

¡No te pierdas la nota completa de Ponte en la cola!

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR