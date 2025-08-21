En Ponte En La Cola, Leslie Shaw sorprendió al público al tratar de “traidora” a Marisol, insinuando que la artista habría tenido algo que ver con Christian Cueva.

Ante esto, la Faraona de la Cumbia no se quedó callada y respondió con firmeza: “No está ni estará a mi nivel, ¿qué te queda? Hablar suposiciones”.

La discusión subió de tono cuando Leslie lanzó otra indirecta al afirmar que, si le dedicara una canción, la titularía “La Traicionera de la Cumbia”.

Pero el enfrentamiento no quedó ahí. Leslie también se fue contra Chechito, advirtiendo que debería andar con más seguridad porque, según sus palabras, “cuando Leo venga al Perú, le pegaría”, una amenaza que generó gran controversia en redes sociales.

Recordemos que Marisol ya había criticado a Leslie por estas declaraciones, comparándola incluso con la delincuencia actual.

Por su parte, Marisol aclaró que su reciente tema “Mala Amiga” iba dirigido a todas las malas amistades que una persona puede encontrarse en la vida.

¿Realmente la canción “Mala Amiga” fue una indirecta para Leslie Shaw? ¿Seguirán aumentando las tensiones entre ambas cantantes? Descubre todos los detalles de esta explosiva confrontación en Ponte En La Cola.

