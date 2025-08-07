En Ponte en la Cola se habló de la tensa situación entre Leonard León y Karla Tarazona, luego de que el cantante se presentara en el programa para responder a las preguntas de Micheille Soifer y Ricardo Rondón. La batalla legal que enfrenta contra su exesposa ha sido mediática, sobre todo por las denuncias de agresión física que Tarazona presentó en su contra. Ante estas acusaciones, Leonard León no dudó en defenderse y expresó: “Para mí, que se levante la medida de restricción, ya que los hechos comenzaron con denuncias falsas”.

El cantante también aclaró que, según él, nunca hubo la intención de intimidar a su hijo, quien ha querido contar su versión sobre la situación familiar en televisión. “Nunca hubo un ánimo de amenazar o coaccionarlo (a su hijo) para que él no hable con la pareja de su madre”, comentó Leonard León. Durante la entrevista, también criticó la rapidez con la que se impuso la medida de protección: “Ella (Karla Tarazona) expone esos hechos e inmediatamente dictan una medida de protección”.

La disputa entre ambos se intensificó aún más tras la difusión de los testimonios del hijo mayor de la pareja, quien habría intentado compartir su propia versión de los hechos en los medios. Esta batalla legal parece lejos de terminar, y Leonard León dejó claro que está dispuesto a luchar por su versión de los acontecimientos.

¿Qué más se sabe sobre las declaraciones de Karla Tarazona? ¿Cómo se resolverá esta disputa familiar en los tribunales? No te pierdas más detalles en nuestro programa.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR