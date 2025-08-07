En Ponte en la Cola, Leonard León habló abiertamente sobre la complicada relación con sus hijos y cómo, a pesar de las dificultades, logró verlos en varias ocasiones.

Durante la entrevista en el programa, Ricardo Rondón le preguntó: “Tú has dicho que no veías a tus hijos hace tres años, pero que este año sí los has visto”. Leonard León respondió: “Este año sí los he visto en enero, febrero y marzo. Los he visto a pesar de muchas trabas y excusas”.

El cantante explicó que, a pesar de sus intentos, su exesposa siempre mencionaba que los hijos no querían verlo. “Su madre decía que mis hijos no querían verme, esos mensajes eran repetitivos a través de su abogado”, expresó Leonard León.

Además, contó que en abril, cuando se levantó la medida de protección, justamente cayó el mismo día que el cumpleaños de su hijo. aprovechó para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, subiendo una foto a sus redes sociales, pero este gesto fue malinterpretado por Karla Tarazona: “Ella lo notó como si fuese una ofensa hacia su persona”.

Las declaraciones de Leonard León abren un nuevo capítulo en esta tensa disputa entre ambos, en la que la custodia y la relación con los hijos siguen siendo puntos conflictivos. ¿Qué más sucederá en este enfrentamiento entre Leonard y Karla? No te pierdas más detalles en nuestro programa.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

