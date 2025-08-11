En una emotiva entrevista en Ponte En La Cola, Suheyn Cipriani narró el calvario que vivió durante su relación con el salsero César Vega.

Entre las confesiones más impactantes, contó que el artista llegó a patearle la barriga mientras estaba embarazada y que incluso le pidió que tomara la pastilla del día siguiente porque “ya no quería un hijo”. “Se me destrozó el mundo”, recordó la modelo, aunque ya habían pasado tres semanas y el embarazo era un hecho.

Según Suheyn, cuando nació su hija debía atenderlo porque pasaba sumido en borracheras y resacas. A tan solo siete días después de su cesárea, el salsero la echó de la casa junto a la bebé y sin permitirle llevarse sus pertenencias.

La exreina también reveló que César Vega destrozó alrededor de 12 puertas en distintos ataques de ira y que, tras echarla de su casa, la amenazó de muerte enviándole un video con un arma. La decisión de dejarlo todo fue cuando el momento más extremo ocurrió cuando, durante una pelea física, casi mata a su padre al intentar atacarlo con un cuchillo. “Por suerte, mi papá logró neutralizarlo y llamar a la policía”, relató.

“Me iba a llorar al baño, me bañaba y me echaba en el piso y me quedaba ahí, mirando al techo (…) nunca le importó nada, ni yo ni nadie”, relató. Aunque en dos ocasiones intentó retomar la relación escribiéndole, solo recibió el “visto” como respuesta.

Hoy, Suheyn Cipriani agradece a Dios que el cantante no le haya respondido y afirma que no le guarda rencor, pero sí la firme convicción de que lo vivido no debe repetirse.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR