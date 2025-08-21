En su paso por Ponte En La Cola, Roberto Moll se mostró encantado con el elenco con el que comparte escena y destacó tanto a los más jóvenes como a los adultos. “Disfrutamos de los pequeñines”, fue lo que declaró desde su perspectiva como adultos, destacó que el otro día presenció una escena bien sostenida actoralmente por el que hace de su nieto y recalca que lo dejó impresionado y emocionado.

El actor resaltó que “las comedias son más difíciles que el drama” y explicó que su personaje carga varias culpas, no solo es un seductor adulto, sino alguien que empieza a considerar una nueva etapa tras enviudar. Sobre su vínculo en la ficción con Rebeca, interpretada por Teddy Guzmán, señaló: “Es todo un juego, hay que prepararlo muy bien para que sea muy espontáneo”.

Moll también se refirió a la escena teatral actual en Lima: “Actualmente se hace muy buen teatro, los musicales son extraordinarios. El actor no solo tiene que prepararse para fabricar su personaje, sino también para bailar, cantar y saber llevar al público siempre al tanto”.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto de la tecnología en la industria ante la pregunta sobre su opinión sobre los influencers o personas de realities que saltan a la actuación con novelas o personajes protagónicos: “Es consecuencia de la tecnología, la tecnología ha abierto esas posibilidades, si eres creativo y con un buen equipo técnico que te ayude a filmarlo bien, eso puede recorrer el mundo. Si la pegas con buenos contenidos inteligentes y vibrantes, comienzas a ganar dinero”.

¿Qué más reveló Roberto Moll sobre su personaje y la comedia? ¿Seguirá sorprendiendo con nuevas facetas en la historia? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR