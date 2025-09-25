El programa Ponte En La Cola analizó la sorpresiva separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, una pareja que captó la atención desde septiembre de 2023, cuando la peruana debutó en el show de baile del conductor argentino.

Los coqueteos iniciales pronto se convirtieron en un romance oficial, alimentando rumores sobre matrimonio e incluso hijos, hasta que el vínculo llegó abruptamente a su fin coincidiendo con el término del contrato de Milett en el reality familiar de Tinelli.

Durante la transmisión se recordaron momentos clave de la relación, como la visita de Tinelli a Perú, donde probó el pisco sour y el ceviche preparados por Milett, así como las inquietudes que en su momento expresó Candelaria, hija del conductor, sobre la integración de la actriz en la familia, aunque luego negó cualquier problema.

Sin embargo, la separación volvió a abrir interrogantes: ¿influyó la cercanía de Tinelli con Sabrina Rojas, su compañera en un podcast, en el desenlace? ¿o fue, como especulan algunos, una estrategia de marketing para potenciar ese nuevo proyecto?

El análisis también recordó que Sabrina y Tinelli se conocieron en el Bailando 2008, un dato que suma más dudas sobre el trasfondo de esta ruptura mediática. Lo cierto es que la pareja que parecía sólida terminó su historia dejando a la opinión pública dividida y expectante.

¿Fue esta ruptura consecuencia de tensiones familiares, de una nueva cercanía con Sabrina o simplemente parte de una estrategia? No te pierdas el debate completo y más detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR