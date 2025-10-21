En Ponte En La Cola se presentó una emotiva nota sobre la hija mayor de Christian Domínguez, quien decidió hablar abiertamente en redes sociales sobre la falta de atención de su padre. Entre lágrimas, la adolescente expresó su tristeza por no sentirse parte de su familia paterna y por no recibir ninguna llamada de él. “Yo no pedí venir al mundo, y lo mínimo que puede hacer es darme atención o cariño”, declaró con evidente dolor.

El panel analizó cada momento del mensaje de la joven, quien también confesó que no buscaba fama ni polémica, sino una reacción de su padre. “Solo pensé que con esto quizás iba a recibir una llamada… pero hasta el día de hoy no me ha dado”, dijo. En Ponte En La Cola, los conductores y especialistas coincidieron en que se trata de un claro pedido de ayuda emocional y no de un simple berrinche adolescente.

Su madre, Melanie Martínez, salió en su defensa y reafirmó que su hija no está mintiendo. “Ella no lo hizo por rebeldía ni por dinero. Yo también he esperado una llamada, pero nunca llegó”, dijo, mostrando su apoyo incondicional. Además, resaltó que lo único que su hija busca es amor y reconocimiento, no beneficios materiales.

Por su parte, Christian Domínguez evitó profundizar en el tema y aseguró que no hará declaraciones por respeto a su hija menor de edad. Sin embargo, los panelistas destacaron que el silencio también puede generar distancia. “Los padres no deben ponerse al mismo nivel de sus hijos, hay que dejar el orgullo de lado y asumir el rol que les corresponde”, reflexionó uno de los especialistas invitados.

El programa también abordó cómo estas heridas pueden influir en el futuro emocional de la adolescente. “Las marcas que deja la ausencia de un padre no se borran fácilmente”, advirtieron los conductores, quienes instaron a Christian a buscar un acercamiento sincero con su hija.

¿Podrá Christian Domínguez dar el paso y reconciliarse con su hija? 💔 ¿Es este un pedido de ayuda que aún puede tener solución? No te pierdas más sobre este caso y otros temas de familia en Ponte En La Cola.

