En Ponte En La Cola, se habló sobre cómo Kenji Fujimori logró consolidar su espacio digital con su programa Tampoco Tampodcast, donde recibe a todo tipo de personajes, cada uno con sus propias sorpresas y vivencias.

Hoy, el excongresista se muestra con una gran sonrisa, disfrutando de lo que hace y encontrando finalmente su lugar en el mundo del entretenimiento, lejos de los trajes, corbatas y la política.

La vida le enseñó a no ir más allá de la cuenta y a encontrar su verdadera vocación. Gracias a esa visión, ha logrado conectar con miles de personas y dejar huella desde un espacio totalmente distinto al que se le conocía.

¿Qué nuevas historias sorprenderán en su set? ¿Hasta dónde llegará este proyecto que ya suma miles de seguidores? No te pierdas más detalles en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

