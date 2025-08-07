En Ponte en la Cola, Karla Tarazona rompió su silencio y respondió a las recientes declaraciones de Leonard León, quien se defendió en el mismo programa de las acusaciones de agresión física. Visiblemente molesta, Karla Tarazona dijo: “No hay nada que un tío fiscal o con una cantada en fiestas de los fiscales no te puedan hacer el favor”.

Tarazona, de 42 años, se mostró firme en su postura y en contra de las versiones que ha dado Leonard León, señalando que el cantante se ha aprovechado de su situación para manipular los hechos a su favor. Además, ambos tienen un acuerdo legal firmado, en el cual se comprometieron a no referirse públicamente el uno al otro, pero los recientes intercambios mediáticos parecieron romper ese pacto.

Por su parte, Leonard León no tardó en responder. El cantante publicó un video en sus redes sociales donde dijo: “Apechuga tu derrota y tus mentiras, porque te demostré que yo siempre hablé con la verdad”. Este cruce de acusaciones y desmentidos entre ambos parece no tener fin, y la disputa por la custodia y otros temas legales sigue escalando.

¿Se resolverá finalmente este conflicto entre Leonard León y Karla Tarazona? No te pierdas más detalles en nuestro programa, donde seguimos cubriendo todo lo relacionado a este escandaloso caso.

