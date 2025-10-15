El presidente José Jerí, quien venía dándose su “baño de popularidad”, sorprendió al país al lanzar la esperada lista de convocados para su gabinete. En medio del análisis y la tensión política, el programa Ponte En La Cola abordó todos los detalles de esta juramentación que ha generado gran debate nacional.

El primero en ser llamado fue Ernesto Julio Álvarez Miranda para el cargo de presidente de presidente del Consejo de Ministros, abogado y expresidente del Tribunal Constitucional. Según informes periodísticos, tendría denuncias en su contra por los presuntos delitos de difamación, corrupción, secuestro y violencia sexual, aunque los dos últimos fueron archivados por falta de pruebas.

El Ministerio del Interior recayó en el general en retiro Vicente Tiburcio Orbezo, conocido por su trabajo en inteligencia y en el combate contra el terrorismo. Fue parte del operativo que permitió la captura de Abimael Guzmán.

En el Ministerio de Defensa, el designado fue César Díaz Peche, también general en retiro, con experiencia en inteligencia militar y el Comando Especial del VRAEM. Sin embargo, sobre él pesan denuncias por violencia familiar y acoso.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pasó a manos de Wilder Sifuentes, exsuperintendente de Bienes Estatales. Su nombramiento generó controversia por presuntos vínculos con el partido Somos Perú, liderado por César Acuña.

Por su parte, Denisse Azucena Miralles asumió el Ministerio de Economía y Finanzas, respaldada por una amplia trayectoria en el sector público y privado. En el Ministerio de Trabajo, juramentó Óscar Fernández Cáceres, exjefe del IPD, quien tuvo que renunciar anteriormente tras una denuncia por presuntas contrataciones irregulares.

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Liz Gutiérrez Cuba, militante de Somos Perú y magíster en Gestión Pública, fue designada como titular. Su llegada no estuvo exenta de polémica, pues registra tres sentencias por no cumplir con el depósito de AFP de sus trabajadores, además de haber sido acusada de presentar información falsa en su declaración jurada.

Estos son solo algunos de todos los ministros convocados. Tras la juramentación, los conductores de Ponte En La Cola, Ricardo Rondón y Michelle Soifer, abrieron el programa con preocupación: “Hoy es un día importante, bastante convulsionado y preocupante para el país”, comentó Ricardo, mientras Michelle añadió: “Sí, estamos todos muy atentos a lo que vaya a suceder y por eso tenemos un invitado muy especial”. El doctor Luis Roel, analista político, fue el encargado de desmenuzar los detalles del nuevo gabinete y su impacto en la coyuntura.

Además, el espacio abordó la marcha nacional contra la violencia e inseguridad ciudadana, convocada por la Generación Z y diversos gremios artísticos. “Todos tenemos derecho a protestar, pero debe hacerse de manera pacífica”, destacó Michelle, mientras Ricardo recordó que “la violencia no se combate con más violencia”.

¿Podrá este nuevo gabinete devolver la estabilidad política que el país necesita? ¿Será el inicio de una etapa de reconciliación o de más controversia? No te pierdas todo el análisis y los mejores momentos en Ponte En La Cola.

