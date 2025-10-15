Durante la reciente emisión de Ponte En La Cola, los conductores analizaron la dura advertencia del presidente José Jerí, quien se dirigió a los internos de los penales del país con un tono desafiante y al estilo de Nayib Bukele. En su discurso, el mandatario advirtió: “Pórtense bien, porque si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales”, frase que rápidamente generó debate en redes y medios.

“Vamos a dejarnos de hipocresías, porque más allá de los pergaminos, la gente quiere acciones inmediatas, no fotos ni paseos por los penales”, comentó Ricardo Rondón, mientras que Micheille Soifer señaló: “Él está haciendo toda una escenografía comunicacional a lo Bukele, pero Bukele no advierte, él simplemente actúa”. Ambos coincidieron en que la ciudadanía exige resultados concretos frente a la creciente ola de inseguridad.

El analista político Luis Roel, invitado del programa, coincidió con los conductores en que “el país no puede esperar más promesas, sino medidas reales y efectivas”. Además, enfatizó que el nuevo gabinete tiene un plazo máximo de 30 días para presentar su plan de gobierno al Congreso, aunque recomendó hacerlo en menos tiempo: “El Perú no puede esperar 30 días, necesitamos acciones en 5”, aseguró.

En el debate también se destacó la necesidad urgente de instalar bloqueadores de señal funcionales en los penales y eliminar beneficios penitenciarios que permitan a los delincuentes seguir operando desde prisión. “No puede ser que desde las cárceles sigan extorsionando, incluso teniendo acceso a internet y transmisiones en vivo”, comentó Micheille, indignada.

“No advierta, señor presidente. Ejecute su posición y demuestre autoridad”, agregó Ricardo, subrayando que lo que la población necesita son resultados tangibles, no mensajes simbólicos.

¿Logrará el presidente Jerí convertir sus advertencias en acciones concretas? ¿Podrá su gabinete presentar un plan que devuelva la seguridad y estabilidad que el país exige? No te pierdas el análisis completo y las reacciones en Ponte En La Cola.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

