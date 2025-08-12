Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán, el papá de su hija, no se presentó a la segunda citación para conciliar y llegar a acuerdos económicos para la menor. Ante ello, la mujer anunció las medidas que tomará en adelante.

Su abogado Wilmer Arica, quien anteriormente le ha ganado un proceso judicial al exfutbolista, dijo: “Es la segunda invitación, no ha asistido, así que lo que vamos a hacer ahora es acudir al Poder Judicial a presentar la demanda de alimentos”.

En tanto, Darinka agregó: “Es lamentable, porque da a entender que no le interesa mi hija”.

