Ítalo Villaseca se conectó este lunes EN EXCLUSIVA con “Ponte en la cola” para responder a las acusaciones de su expareja Greissy Ortega. El hombre negó haberle provocado una pérdida a causa de presuntos maltratos físicos.

“Eso es totalmente falso (que la haya golpeado). Lo único que está haciendo ella es show por lo que ustedes pueden ver. Ella no tiene ningún papel que diga que ella perdió al bebé por un golpe, por un maltrato. Ella solo sale a hablar a decir cosas incoherentes. De ahí dice que fue por una chancla, por un zapato, por un golpe, por una patada. Ella misma se pone muchas versiones. La verdad no es así”, aseveró.

Además, Ítalo aceptó haber agredido a su expareja durante su embarazo, tirándole su billetera en el rostro. “No justifico mi acción. Nosotros teníamos una relación muy tóxica, pero no había maltratos”, dijo.

