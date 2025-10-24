A pocas horas de viajar rumbo a los Premios Billboard, Isabella Ladera se mostró muy entusiasmada y a la vez nerviosa frente a las cámaras de Ponte En La Cola, confesando cómo se prepara para su gran aparición en la alfombra y adelantando detalles de su vestido para la gala. Entre risas, recordó el icónico baile “Treme” que se mandó junto a Sean Paul y hasta apareció en la conversación Tiki Tiki, un momento que sus fans jamás olvidan.

Sin embargo, la charla subió de intensidad cuando la influencer reveló que un exnovio la visitó el día anterior, despertando la curiosidad del set. El programa también tocó el tema del escándalo en redes que surgió en torno a Hugo y su relación, además de un misterioso viaje a México, una convocatoria clave para el futuro de Isabella y varias referencias a situaciones pasadas que aún dan mucho que hablar.

¿Qué ocurrirá entre Isabella y ese ex? ¿La veremos brillar en los Billboard con una nueva historia que contar? ¡No te pierdas más detalles y sorpresas en Ponte En La Cola, solo por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR