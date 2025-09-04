Isabella Ladera utilizó sus redes sociales para decir que no existe ninguna relación de pareja con Hugo García. La modelo venezolana se pronunció al ser consultada al respecto por sus seguidores.

“No somos novios, ustedes saben que no somos novios. Yo lo quiero burde lindo y él a mí. Mi mamá lo sabe, mi mamá lo siente y ya eso es ganancia. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino, vamos a ver nuestras decisiones…”, aseguró. ¿Opinará lo mismo Hugo García?

