En el programa Ponte En La Cola, se reveló que Isabel Presley, expareja de Mario Vargas Llosa, ha publicado un libro titulado Mi verdadera historia, en el que expone una serie de cartas de amor que el escritor peruano le escribió entre 2015 y 2022. Estas cartas muestran un lado completamente romántico, apasionado e incluso erótico del Nobel, lo que ha dejado a muchos sorprendidos.

Presley decidió publicar esta correspondencia para desmentir que el escritor fuera infeliz mientras estaban juntos. En la obra también cuenta que Vargas Llosa llegó a asistir a una conferencia acompañado de su hija, mostrando la cercanía familiar que mantenían. El programa presentó extractos donde se leen mensajes muy íntimos como: “Te pienso en cada rincón del día, como si tu nombre viviera en mi piel”, dejando claro que la relación estuvo marcada por una fuerte conexión emocional.

Además, se comentó que la familia del autor peruano estaría molesta por este destape, pues el contenido expone su vida privada en un contexto mediático. El libro inicia con una escena cargada de romance: un beso en un ascensor, que dio paso a una historia de amor llena de declaraciones de pasión y complicidad. Sin duda, esto ha despertado aún más interés por la publicación y por el propio Mario Vargas Llosa.

¿Qué otras confesiones impactantes se revelarán en estas cartas? ¿Cómo reaccionará el escritor ante todo lo que se ha hecho público?

¡Descúbrelo en Ponte En La Cola por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR