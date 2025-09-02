Juntos, pero no revueltos. Ignacio Baladán y Natalia Segura celebraron la llegada de su hijo a Perú con una gran fiesta que tuvo como invitados a distintos personajes de la farándula nacional. Entre ellos destacaron Mario Irivarren, Onelia Molina, Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes compartieron el mismo espacio, pero NO se fotografiaron juntos.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Onelia Molina afrontaron un problema en el matrimonio de Alejandra y Said que los llevó a terminar su relación por unas semanas; aunque ahora parecen haberla retomado.

