Luego de una ardua jornada de votación en redes sociales, Perú consiguió su pase a la semifinal del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. El pan con chicharrón y tamal consiguieron 8.1 millones de votos entre TikTok, Instagram y YouTube. Ahora, el desayuno peruano se enfrentará al de Chile en un duelo intenso por alzarse como campeón.

El Clásico del Pacífico se traslada a la gastronomía gracias al streamer español. ¿Quién triunfará?

