En Ponte En La Cola, se conoció que Isabella ya presentó oficialmente su demanda contra Béele, responsabilizándolo por la difusión de un video privado sin su consentimiento. La joven se encuentra respaldada por Pierre Hachar y su equipo “The Hachar Law Group”, reconocidos como “uno de los mejores abogados musicales de Billboard 2025 durante 7 años consecutivos”.

Por su parte, Béele aseguró que no hablará públicamente del tema y reiteró que dejará todo en manos de sus abogados, aunque cada vez aparecen más pruebas que dejan a Isabella en una complicada situación. En medio de este contexto, Hugo García reapareció en redes sociales mostrando su apoyo incondicional a la modelo, compartiendo publicaciones junto a ella durante el concierto de Gianmarco.

¿Hasta dónde llegará esta batalla legal? ¿Qué más se revelará sobre el caso? No te pierdas todos los detalles en Ponte En La Cola.

