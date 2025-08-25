Hugo García voló nuevamente hasta Miami (Estados Unidos) para visitar a Isabella Ladera; pero esta ocasión era especial: se festejaba el cumpleaños de la modelo venezolana.

En un video compartido en redes sociales, se aprecia al peruano dándole unas palabras de felicitación a Isabella frente al padre de ella. “Te conozco poco tiempo, te conozco desde hace 3-4 meses de la Fórmula 1 y me bastó tan poco tiempo para saber la persona tan increíble que eres”, aseguró con una gran sonrisa en el rostro.

Isabella y Hugo no desaprovecharon sus días juntos y se les vio disfrutando de la ciudad.

