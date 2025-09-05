Emilio Jaime, Milenka Nolasco y Roberto Artigas se encuentran en medio de una polémica al ser denunciados por una usuaria de haber provocado la SANCIÓN de su madre Wendy Barchi como guía nocturna en el Cementerio Presbítero Maestro. Esto fue ocasionado por hacer una transmisión en vivo en Kick sin la autorización necesaria.

“Realizaron una grabación en vivo. Debido a sus actos le han quitado el trabajo de guiado que tenía mi mamá en las noches”, escribió la usuaria.

“Ponte en la cola” se comunicó con la Gerenta de Prensa del Cementerio Prebístero Maestro para saber si este incidente ocasionó la pérdida del trabajo de la guía. “La señora Barchi es guía oficial de la Beneficencia de Lima. Ella está de vacaciones. Nosotros como entidad hemos iniciado un proceso de investigación para esclarecer la participación de ella, del personal de seguridad, por lo ocurrido”, aseguró.

El programa de Micheille Soifer y Ricardo Rondón también se comunicó con una compañera de Barchi para saber más detalles del caso. “Lo que ha perdido es trabajar de noche. Sus guiados de noche ya no los puede realizar”, aseguró.

