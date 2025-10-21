En el programa Ponte En La Cola se abordó la tensa disputa entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, quienes continúan enfrentados en un proceso legal que parece no tener fin. La exconductora acusa a su expareja de maltratar a una mascota, mientras que él ha respondido con una carta notarial negando rotundamente los hechos.

“Yo no tengo nada que esconder”, aseguró Andrea, quien sostiene que su prioridad siempre ha sido la seguridad y estabilidad emocional de su hija. Por su parte, Juan Víctor mantiene que todo se trata de una exageración y que su único interés es proteger a la menor. Pese a los enfrentamientos, ambos han dejado en claro que no han fallado en su compromiso como padres.

Durante la emisión de Ponte En La Cola, los panelistas analizaron el caso y reflexionaron sobre los límites entre los conflictos personales y la crianza compartida. “Ninguno quiere ceder, pero al final quien más sufre es la niña”, comentó uno de los especialistas en familia invitados al set. Además, se discutió cómo la exposición mediática puede agravar los problemas dentro de un entorno familiar ya fracturado.

Andrea también respondió a las críticas por su actividad en redes sociales. “Comparto lo que quiero compartir, pero nunca descuido mi rol de madre”, dijo tajante. En el espacio se mencionó además que la madre de Andrea ha estado apoyándola en todo momento, mientras que se recordó el caso de la hija mayor de Christian Domínguez, quien también se pronunció recientemente sobre su relación con su padre.

¿Podrán Andrea y Juan Víctor poner fin a esta guerra legal por el bienestar de su hija? 👩‍⚖️ ¿Qué aprenderán las familias que atraviesan disputas similares? No te pierdas más detalles y opiniones en Ponte En La Cola.

