Greissy Ortega, durante el último fin de semana, declaró que su expareja Ítalo Villaseca la golpeó en el vientre fuertemente, provocándole la pérdida de la bebé que estaban esperando juntos.

Según la mujer, ella no denunció al papá de sus hijos porque eran ilegales en Estados Unidos.

Sin embargo, una mujer identificada como Luz Ruiz salió a contar su verdad sobre lo que habría pasado con Greissy. “Me dijo: ‘mire, lo que pasa es que yo no puedo traer otro hijo al mundo, tengo 3, y necesito hacer algo. Yo sé que aquí en Nueva York, me pueden ayudar’”.

Asimismo, Ruiz aseguró que Greissy Ortega le dejó de contestar durante 3 días el teléfono luego de que le proporcionó el número para someterse a un procedimiento. Y, al reconectarse, la joven se excusó diciendo que tuvo un “imprevisto porque Ítalo le había tirado una chancla (en el vientre)”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR