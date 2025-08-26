Gisela Valcárcel denunció a través de un live en sus redes sociales que -la mañana de este martes- se le impidió el ingreso a las instalaciones de América TV, hasta donde había llegado para participar de su programa como panelista.

En el video, se dirige hacia el CEO de América TV, Fernando Muñiz: “Resulta que has dado una orden y estoy prohibida de ingresar (…) Quiero decirte, Fernando, que tengo mucho qué decir, pero –justamente- esas habilidades que he ido aprendiendo, harán que calle. A veces, Fernando, uno tiene que dar la cara (…) Tú tendrías que haberme dicho a mí: ‘Gisse, no vengas al canal’. No sé cómo tú trates a las mujeres, pero aquí, a mí y a cualquier mujer, se le respeta. Lamento que tus productores hayan aceptado tus condiciones, yo no”.

