Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para denunciar que la mañana de este martes le impidieron el ingreso a las instalaciones de América Televisión. La popular “señito” declaró, horas después, ante la cámara de “Ponte en la cola” para dar detalles de este incidente.

“ Estoy muy agradecida por las muestras de apoyo de la gente. Lo que ha sucedido hoy habla más del gobierno corporativo que hay en América que de mí, eso habla más del machismo que hay en nuestro país que de mí. Un hombre como Fernando Muñiz, CEO de América, manda a los demás a decir que Gisela no puede entrar, y eso habla o transparenta muchas más cosas”, aseveró.

Asimismo, Gisela Valcárcel aseguró que “no es un hecho aislado”. “A mí, estando en América, me dijeron que no podía ingresar. Pregunté por qué y no sabían. Vi a la gente nerviosa, amigos míos asustados. La verdad tiene que ver con el directorio de América, ellos eligieron a Fernando Muñiz. ¿Miedo a qué tenía? ¿Qué cosa no podíamos conversar? Será el directorio el que responda a todos nosotros”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR