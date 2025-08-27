Ayer hubo una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: Gisela Valcárcel no habría podido ingresar a las instalaciones de América Televisión, y todo indica que hay más de una versión sobre lo ocurrido. El hecho generó reacciones inmediatas en el set del programa, donde Ricardo Rondón y Micheille Soifer compartieron sus opiniones.

“Lo de Gisela Valcárcel genera polémicas y opiniones divididas”, afirmó Rondón, quien además se mostró crítico con la situación. “Cuando hay contratos, estos tienen penalidades”, sostuvo, dejando entrever que podría tratarse de un tema legal. Pero lo que más llamó la atención fue su suspicacia ante la coincidencia del hecho con una reciente promoción. “Lo raro es que habiendo una promoción de cuatro días, no puede ser que justo ese día, le digan que no puede ir”, comentó con énfasis.

Por su parte, Micheille Soifer lanzó una duda que flotó en el ambiente: “Yo dudo que sea solo por el estreno del podcast de Gisela”. Rondón complementó la idea, señalando que hay muchas otras figuras del canal que tienen proyectos digitales fuera de la televisión. “Las relaciones con el CEO de América no deben ser amigables”, lanzó sin filtro, sugiriendo tensiones internas.

¿Qué pasó realmente con Gisela? ¿Se trata de un conflicto contractual, o hay algo más? Entérate de todos los detalles en Ponte en la Cola.

